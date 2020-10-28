"Все на законных основаниях" - Караев прокомментировал задержание протестующих в квартире у минчан

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1" прокомментировал задержание протестующих в квартире у минчан, которое произошло 25 октября, сообщает БЕЛТА.

Караев: с якобы мирных протестов и начинается разрушение государства Комментируя события 9-10 августа, Министр внутренних дел Юрий Караев отметил, что "некоторым людям, видимо, было так скучно в спокойной и мирной стране, что у них накопилось желание подраться".

"Та заряженная на драку часть людей, которая шла в первой шеренге, становилась в сцепку (видели этих пьяных, которые призывали бросаться грудью на колючую проволоку и ОМОН), в конце концов, не добившись столкновения и уйдя с улицы Орловской обратно в спальный район, увидела на пути Центральное РУВД и несколько машин органов внутренних дел и стала забрасывать их камнями. Когда применили спецсредства (светошумовые гранаты), чтобы отогнать и захватить тех, кто это делал (это преступники), они - примерно 30 человек - забежали в один дом. За ними "на плечах", естественно, вошли сотрудники органов", - рассказал Юрий Караев.

Он отметил, что эти действия правоохранителей были преподнесены в интернете как незаконные, но, по закону об органах внутренних дел, сотрудники милиции имеют право входить в жилые помещения, если у них есть основания полагать, что там скрывается человек, совершающий и совершивший преступление. "И откуда мы знаем: они вошли в заранее заготовленные квартиры своих сторонников или просто ворвались в квартиры добропорядочных граждан, которые ни сном ни духом? Мы это должны пресекать. Взяли именно тех, кто бросал камни, дают уже показания, - добавил министр. - Так что все на законных основаниях".-0-