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15 января 2020, 14:39

Все поступившие в Совет Республики обращения будут предметом пристального внимания - Сивец

Во время приема граждан. Фото пресс-службы Совета Республики
Во время приема граждан. Фото пресс-службы Совета Республики

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец провел сегодня личный прием граждан. По его итогам сенатор, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что такая форма работы - один из эффективных способов узнать о проблемах в регионах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Совет Республики по своему статусу является палатой территориального представительства, и проведение личных приемов граждан - это один из самых эффективных способов узнать о проблемах, имеющихся в регионах, причем узнать из первых уст, непосредственно от населения", - отметил Сергей Сивец.

Тематика обращений разнообразна и охватывает широкий круг вопросов - жилищные и земельные отношения, судебные споры, вопросы гражданско-правовой сферы. Поступают также обращения публично-правового характера, когда люди предлагают усовершенствовать род деятельности органов государственного управления, вносят конкретные предложения по корректировке законодательства, рассказал Сергей Сивец. "Это свидетельство активной жизненной позиции наших граждан, их искреннего желания быть приобщенными к жизни своей страны", - добавил он.

При этом председатель Постоянной комиссии заверил, что в Совете Республики детально проанализируют проблемы, c которыми обращаются люди. "Все поступившие обращения будут объектом пристального и системного внимания. В случае необходимости будем принимать меры реагирования, в том числе в формате законотворческой деятельности", - подчеркнул сенатор.

Сегодня на прием к Сергею Сивцу записались 14 человек. Жительница агрогородка Раков обратилась с просьбой посодействовать в решении непростой ситуации с процедурой выкупа жилья. Женщина ранее работала на заводе отопительного оборудования, с руководством которого была достигнута договоренность о выкупе одного из домов, принадлежащих заводу. Пока шла процедура оформления документов, предприятие обанкротилось. Антикризисный управляющий на основании вновь проведенной оценки стоимости дома попросил единовременно выплатить всю сумму за жилье, иначе дом выставят на аукцион. Такой возможности у женщины нет. Она попросила помочь ей в этом вопросе. Сергей Сивец пообещал разобраться. Прежде всего предстоит выяснить, ожидает ли завод процедура санации. "В любом случае какой-то вариант решения проблемы мы предложим", - сказал он.

Также с жилищной проблемой обратилась жительница Минска. В свое время она вместе с детьми приватизировала ведомственную квартиру с оплатой в рассрочку на 40 лет. Однако муж умер, у нее появились проблемы со здоровьем, выплачивать деньги за квартиру пенсионерке стало тяжело. "В годы Великой Отечественной войны я была ребенком. Возможно, мы, дети войны, можем рассчитывать на какую-то помощь, и я смогу как-то решить свой вопрос", - обратилась она. Сергей Сивец обещал внимательно изучить ситуацию.

На приеме у председателя Постоянной комиссии люди также поднимали вопросы долевого строительства жилья, благоустройства.-0-

Фото пресс-службы Совета Республики

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