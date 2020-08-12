Все спорные вопросы необходимо решать только в правовом поле - БРКА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Беларуси всегда призывали и призывают граждан решать все спорные вопросы в правовом поле. Такое заявление опубликовано на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов, сообщает БЕЛТА.

"Адвокаты Беларуси всегда призывали и призывают граждан решать все спорные вопросы в правовом поле. В своей повседневной деятельности мы часто вступаем в процессуальный спор с правоохранительными органами. Однако в настоящее время и сотрудники правоохранительных органов, охраняющие общественный порядок, нуждаются в защите. Сегодня мы все - и граждане, и сотрудники правоохранительных органов, и общество в целом - страдаем от конфликтов и столкновений", - отметили в БРКА.

Адвокаты просят быть благоразумными, не нарушать законы и права других лиц. "Остановите от нарушений своих друзей, родных и близких! Если у вас есть вопросы, приходите к адвокатам. Они помогут решить ваши проблемы законным путем, подскажут, куда обратиться", - заверили они.

"Если вы за демократию - отстаивайте свои права законным путем, без погромов, беспорядков и насилия", - заключили в БРКА.-0-