Всебелорусская минута молчания проходит по всей стране

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей стране проходит Всебелорусская минута молчания, сообщает БЕЛТА.

Принять участие в минуте молчания в эту скорбную дату мог каждый, кому дорога память о подвиге народа и испытаниях, через которые пришлось пройти белорусам и другим народам Советского Союза в годы войны. В 12.00 нужно было остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.-0-