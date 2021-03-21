Всебелорусская молитва о мире состоялась в мемориальном комплексе "Хатынь"

21 марта, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусская молитва о мире состоялась сегодня во время республиканского митинга-реквиема "Лампада памяти", приуроченного к 78-й годовщине хатынской трагедии, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие прошло в присутствии главы государства Александра Лукашенко с участием руководителей четырех ведущих традиционных​ религиозных конфессий. От всех конфессий выступил митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Митрополит Вениамин

"На этом скорбном месте мы задаемся вопросом, почему произошла здесь трагедия. Почему люди убивали наших соотечественников так жестоко от мала до велика", - отметил митрополит Вениамин.

Он также задался вопросом, что же делать, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия. Ответы находит в древнем законе и пророках. "Две составляющие. Прежде всего - любви к Богу. И вторая заповедь - о любви к ближнему. Искренней, от всего сердца. И не делать ближнему своему того, чего не желаешь себе", - сказал Патриарший экзарх всея Беларуси.

Митрополит Вениамин отметил, что те люди, которые творили великое зло на белорусской земле, понесли соответствующее воздаяние, ибо тот, кто сеет ветер, пожнет бурю.

"Мы переживаем за будущее нашей страны. Мы стремимся и желаем, чтобы в мире, согласии, единении продолжать свою жизнь. К этим усилиям присоединим нашу молитву", - сказал он.-0-