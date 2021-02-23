Всебелорусская молодежная экспедиция "Маршрутами памяти. Маршрутами единства" стартует 25 февраля

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт всебелорусской молодежной экспедиции "Маршрутами памяти. Маршрутами единства" будет дан 25 февраля во время республиканского праздника "Гродно - молодежная столица Республики Беларусь-2021", сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского центра экологии и краеведения Елена Онуфрович.

"Республиканским центром экологии и краеведения на протяжении года проводится целый ряд патриотических мероприятий, в которых участвует молодежь. Наиболее значимые из них - "Любим Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по Беларуси", "Собери Беларусь в своем сердце". И для нас особо важно, что старт всебелорусской молодежной экспедиции "Маршрутами памяти. Маршрутами единства" будет дан в рамках республиканского праздника "Гродно - молодежная столица Республики Беларусь-2021", - рассказала Елена Онуфрович.

По ее словам, это комплексный проект, который включает ряд новых направлений и форм работы с молодежью в плане патриотического воспитания. "Вместе с тем в этой работе мы учитываем и опыт прошлых поколений, - отметила директор центра. - Я хочу вспомнить две самые значимые экспедиции. Одна из них - "Моя Родина - СССР" была объявлена в 1972 году, где все пионеры со всей страны активно участвовали в экспедиции по изучению истории и культуры СССР. А в 1992 году Министерство образования объявило всебелорусскую туристско-краеведческую экспедицию "Наш край". Эта экспедиция продлилась до 2006 года. И в ее результате разработаны новые маршруты, фонды музеев пополнились новыми материалами, которые ребята нашли во время своих экспедиции. Мы надеемся, что во всебелорусскую молодежную экспедицию "Маршрутами памяти. Маршрутами единства", включится вся молодежь Беларуси".-0-