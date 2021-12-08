Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения" пройдет 10-12 декабря в Минской области

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения" пройдет 10-12 декабря на территории Минской области на базе ОСК "Раубичи" с участием более чем 400 бойцов студенческих отрядов из всех регионов Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"Студотрядовский слет - это спорт, творчество, музыка и отличное настроение. Наш слет мы традиционно наполнили различными активностями. Это, конечно же, коммуникативные и образовательные интерактивы, конкурсы презентационных видеороликов "Отрядное братство", творческий фестиваль "Энергия отряда", чемпионат по сбору спилс-карт Беларуси", - рассказала Надежда Шаховская.

В спортивную программу вошли ежедневная БСО-зарядка, соревнования по фигурному катанию на льду. "Проверить надежность, выносливость и командное плечо ребятам поможет преодоление полосы препятствий, включающей надувные, набивные и деревянные аттракционы. Одни из самых любимых мероприятий, связанных с музыкой, отрядной песней, игрой на гитарах, - конкурс "Отрядная струна" на знание студотрядовских песен, музыкальная программа "Бойцовка-пати" и традиционная отрядная спевка", - отметила командир РШСО.

Надежда Шаховская добавила, что по итогам всех мероприятий слета жюри определит отряд-победитель и призеров этого мероприятия, а во время церемонии закрытия состоится награждение ценными призами и брендированной символикой движения сувенирной продукцией.

Организатором Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения" выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-