Всебелорусское народное собрание должно выработать стратегию будущего - Марзалюк

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:45 Стратегия ЕАЭС до 2025 года содержит 330 мер и механизмов по развитию интеграции - Малкина Экономика
17:42 МАРТ приостановил работу магазина в Скиделе Регионы
17:41 Генсек ООН предрек миру сильнейший экономический спад за 80 лет В мире
17:39 Патриотический проект "Память сердца" стартует в Беларуси 13 декабря Общество
17:35 Задержан минчанин, совращавший малолетнюю племянницу Происшествия
17:34 Олег Шандарович назначен первым заместителем председателя Следственного комитета Президент
17:29 В Гродно вынесен приговор по делу о покушении на убийство с особой жестокостью Происшествия
17:25 Стратегия развития евразийской интеграции позволит по-новому решать многие вопросы - Мясникович Экономика
17:22 Локдаун обойдется Украине в $750 млн В мире
17:21 Автопоезд сбил двух человек в Борисовском районе - возбуждено уголовное дело Происшествия
17:17 Первый энергоблок БелАЭС выработал 136,9 млн кВт.ч электроэнергии Экономика
17:15 ФОТОФАКТ: В Гродно прошел автопробег Дедов Морозов и Снегурочек Регионы
17:11 Нарушения профилактики COVID-19 выявили в ноябре на 1,16 тыс. объектов Гомельской области Регионы
17:09 Более 80 ДТП произошло в Витебске из-за гололедицы Регионы
17:07 Лукашенко поздравил биатлонистку Динару Алимбекову с победой в спринте в Хохфильцене Президент
17:02 Первую очередь строительства спортивного комплекса в Могилеве намерены завершить к концу года Регионы
17:00 Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года принята на саммите ЕАЭС Экономика
16:59 Волейболисты солигорского "Шахтера" вышли в финал Кубка Беларуси Спорт
16:51 Детская спортшкола при ВГТУ откроется в январе 2021 года Регионы
16:50 Лукашенко поздравил Нану Акуфо-Аддо с переизбранием на пост Президента Ганы Президент
16:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1845 Общество
16:39 Трех байкеров будут судить в Минске за насилие над милиционерами Происшествия
16:37 Девять объектов торговли и общепита Глубокского райпо проданы на аукционе почти за Br580 тыс. Регионы
16:35 Всебелорусское народное собрание должно выработать стратегию будущего - Марзалюк Общество
16:34 Беларусь и страны СНГ в 2021 году планируют увеличить взаимную торговлю - Минсельхозпрод Экономика
16:33 "Белтелеком" с 21 декабря повысит тарифы на услуги Экономика
16:32 Энергопуск первого блока БелАЭС планируется завершить в ближайшие дни - Минэнерго Экономика
16:32 Минский автомобильный завод представил новинки техники на выставке БНТУ Экономика
16:25 "Белавиа" с 1 января возобновляет полеты в Таллин Общество
16:22 МАЗ поставил партию автобусов в Монголию Экономика
Все новости
Все новости
Общество
11 декабря 2020, 16:35

Всебелорусское народное собрание должно выработать стратегию будущего - Марзалюк

Игорь Марзалюк. Фото из архива
Игорь Марзалюк. Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание должно выработать стратегию будущего развития государства, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам необходима стратегия будущего. Я считаю, что самое важное, что должно сделать Всебелорусское народное собрание, - это выработать стратегию будущего. Тот идеальный рисунок Беларуси, которую мы хотим видеть, и те конкретные, реальные конституционные, легитимные изменения, при помощи которых мы выйдем из той ситуации, в которой оказались. Это окна возможностей для легальной реализация и самореализации, эволюционной цивилизованной трансформации нашего общества", - сказал Игорь Марзалюк.

Парламентарий отметил, что современное общество отличается от того, каким оно было 26 лет назад. "Это два разных общества по демографическому, имущественному и социальному потенциалу, - подчеркнул он. - Беларусь - сытая страна, как написал один из политологов. И, как в любой сытой стране, многие люди не понимают, как легко можно провалиться в бездну гражданской войны, нестабильности, голода и холода. Нам не нужны революционные катаклизмы. Всебелорусское народное собрание должно показать, каким образом мы сами без чужих подсказок, без бунтов, революций и террористических актов изменим страну. Мы должны показать окно возможностей. И нужно помнить, что Беларусь - это европейская страна, и мы всегда в самых сложных ситуациях внутри общества достигали консенсуса".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения Палата представителей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Патриотический проект "Память сердца" стартует в Беларуси 13 декабря
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1845
Фото из архива "Белавиа" с 1 января возобновляет полеты в Таллин
Посол РБ в КНР Юрий Сенько посетил офис компании Huawei в Минске
Фото Совета Республики Молодежные парламенты Беларуси и Узбекистана выйдут на уровень стратегического взаимодействия
Лилия Ананич. Фото из архива Ананич: белорусы сами будут определять свою судьбу и перспективы развития страны
Главное
"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС
Лукашенко: пандемия убедила даже ярых скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее
Кунцевич: на историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы
Теперь еще от Белагропромбанка и квартира за заначку!
Топ-новости
Энергопуск первого блока БелАЭС планируется завершить в ближайшие дни - Минэнерго
Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года принята на саммите ЕАЭС
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1845
Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 декабря прямые телефонные линии
Сформирован новый состав правления Белгазпромбанка
ФОТОФАКТ: В Гродно прошел автопробег Дедов Морозов и Снегурочек
Марзалюк: любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда
Патриотический проект "Память сердца" стартует в Беларуси 13 декабря
До -8°С ожидается в Беларуси 12 декабря
Молокозаводы и мясокомбинаты получат субсидии на уплату процентов по кредитам
Лучшие белорусские предприятия получили премию "Лидер потребительского рынка – 2020"
"Белтелеком" с 21 декабря повысит тарифы на услуги
Депутат: Всебелорусское народное собрание - эффективный механизм народовластия
"Белавиа" с 1 января возобновляет полеты в Таллин
РЕПОРТАЖ: "За провинцией будущее" - как австриец и белоруска возвращают интерес к глубинке Беларуси
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.