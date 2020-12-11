Всебелорусское народное собрание должно выработать стратегию будущего - Марзалюк

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание должно выработать стратегию будущего развития государства, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам необходима стратегия будущего. Я считаю, что самое важное, что должно сделать Всебелорусское народное собрание, - это выработать стратегию будущего. Тот идеальный рисунок Беларуси, которую мы хотим видеть, и те конкретные, реальные конституционные, легитимные изменения, при помощи которых мы выйдем из той ситуации, в которой оказались. Это окна возможностей для легальной реализация и самореализации, эволюционной цивилизованной трансформации нашего общества", - сказал Игорь Марзалюк.

Парламентарий отметил, что современное общество отличается от того, каким оно было 26 лет назад. "Это два разных общества по демографическому, имущественному и социальному потенциалу, - подчеркнул он. - Беларусь - сытая страна, как написал один из политологов. И, как в любой сытой стране, многие люди не понимают, как легко можно провалиться в бездну гражданской войны, нестабильности, голода и холода. Нам не нужны революционные катаклизмы. Всебелорусское народное собрание должно показать, каким образом мы сами без чужих подсказок, без бунтов, революций и террористических актов изменим страну. Мы должны показать окно возможностей. И нужно помнить, что Беларусь - это европейская страна, и мы всегда в самых сложных ситуациях внутри общества достигали консенсуса".-0-