Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус - Мицкевич

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус, заявил сегодня на заседании Конституционной комиссии заместитель председателя Палаты представителей, член комиссии Валерий Мицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом сложившейся общественно-политической значимости Всебелорусского народного собрания, принимаемых им решений, а также задач, обозначенных главой государства в ходе VI всенародного форума, а также по итогам работы диалоговых площадок предложено придать данной форме народовластия конституционный статус. Это может быть постоянно действующий орган со своим рабочим органом: президиум, секретариат. При этом делегаты будут избираться на пять лет", - рассказал Валерий Мицкевич.

По его словам, следует обсудить компетенцию собрания. "Помимо подведения итогов социально-экономического развития, обсуждения программ на очередные 5 лет, возможно, отнести к его полномочиям определение основных направлений внутренней и внешней политики страны, принятие решений по концептуальным вопросам развития государства и общества, - отметил член Конституционной комиссии. - Кроме того, следует обсудить наделение собрания правом обращения к Президенту с предложением о назначении референдумов, об отставке правительства или к парламенту с предложением выразить вотум недоверия правительству и так далее. К субъектам, правомочным созывать собрание, можно отнести Президента, парламент и граждан в количестве, например, 150 тыс. человек".

Сегодня прошло четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматривались предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Республики Беларусь.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.-0-