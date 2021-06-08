Всем нам важно осознать, как много хорошего и нового создано в нашей стране за последние годы - мнение

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня важно всем нам осознать, как много хорошего и нового создано в нашей стране за последние годы, заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Марина Ильина.

Она считает, что события 2020 года долго будут одной из самых обсуждаемых тем в белорусском обществе, ведь год оказался действительно непростым. "Недаром глава государства в первый рабочий день года подписал указ об объявлении 2021-го Годом народного единства, который явился весьма актуальным и своевременным, поскольку консолидация общества - залог стабильности, необходимой для процветания каждой страны. Накануне состоялось еще важное событие - определен День народного единства 17 сентября. Я считаю, что основой народного единства являются нерушимость конституционного строя, взаимная ответственность граждан, прочность государственно-гражданских институтов, - отметила сенатор. - Сегодня важно всем нам осознать, что же было создано хорошего и нового в нашей стране за последние годы. Например, успешно развиваются экономические связи с Россией, странами Евразийского экономического союза. Вырос экспорт продукции ведущих отраслей промышленности и сельского хозяйства, у нас оказывается широкомасштабная социальная поддержка многодетным и малоимущим семьям, инвалидам и пенсионерам".

По словам Марины Ильиной, далеко не каждая страна готова сделать заботу о людях приоритетом государственной политики, как это сделала Беларусь. "И в основе этой политики - единство народа, готового отстаивать свое право жить в самостоятельном, суверенном государстве", - резюмировала сенатор. -0-