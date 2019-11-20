Вторая партия истребителей Су-30СМ прибыла в Беларусь

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая пара боевых самолетов Су-30СМ прибыла 20 ноября в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Два многоцелевых истребителя Су-30СМ приземлились на аэродроме авиационной базы в Барановичах. "Таким образом, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год", - отметили в Минобороны.

Договор на поставку самолетов был подписан в 2017 году. По контракту с российским предприятием в 2019 году планировалась поставка первого звена Су-30СМ. В нем четыре самолета. Контракт заключался в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. В планах приобретение 12 машин.-0-

Два истребителя Су-30СМ прибыли в Беларусь Только что шасси двух боевых самолетов Су-30СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах. Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь.