Второй борт Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж второго борта Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Приветствовал прибывших домой специалистов первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, также их встречали близкие. За время оказания помощи в тушении пожаров в экосистемах Турции налет воздушных судов авиации МЧС составил 459 часов 49 минут. Авиаторы выполнили 292 боевых вылета, в ходе которых осуществили 1396 сливов, сбросили 4190 т воды на очаги, перевезли 212 турецких спасателей и лесников к местам ликвидации пожаров", - рассказали в пресс-службе.

Летный и инженерно-технический состав ГААСУ "Авиация" приобрел неоценимый опыт в подготовке, эксплуатации и боевом применении воздушных судов при оказании международной помощи во время выполнения задач по предупреждению и ликвидации пожаров в природных экосистемах. "Практический опыт выполнения полетов с грузом на внешней подвеске и тушению лесных пожаров в горной местности, а также полетов по международным воздушным линиям впервые получили два командира воздушного судна, два помощника командира воздушного судна и два бортовых инженера. 16 работников инженерно-технического состава обеспечивали готовность воздушных судов к вылетам, а четыре молодых инженера получили свой первый опыт в обслуживании и подготовке вертолетов на внебазовом аэродроме", - добавили в МЧС.

Турецкая сторона отметила высокий уровень подготовки белорусских экипажей и поблагодарила за защиту их граждан от лесных пожаров.-0-