Второй этап проверки боеготовности ВС проходит в Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время второго этапа комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил начался призыв военнослужащих из запаса во вторую инженерную бригаду. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Сегодня ряды инженерной бригады пополнили 36 военнослужащих, призванных из запаса. Они уже распределены по воинским подразделениям. С приемом нового пополнения в части ознакомился министр обороны генерал-майор Виктор Хренин.

Всего в воинскую часть планируется призвать более 130 военнослужащих запаса, в том числе 18 офицеров. При проверке боевой готовности военнообязанные выполнят задачи по предназначению в составе маскировочного батальона, обновят и закрепят знания и навыки по армейским специальностям. После укомплектования батальон совершит марш в район сосредоточения, где пройдут занятия по слаживанию подразделений.-0-