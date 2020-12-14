Второй форум Ассоциации вузов Беларуси и России проходит в Минске

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй форум Ассоциации вузов Беларуси и России проходит на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В форуме принимают участие более 80 вузов двух стран. Мероприятие проходит в смешанном формате. В БГУИР присутствуют 30 ректоров. Руководители российских вузов выходят на связь из своих университетов. Планируется обсудить ключевые вопросы образовательного и научного сотрудничества университетов двух стран, вызовы времени, векторы дальнейшего развития научно-образовательных связей Беларуси и России.

"У нас с российскими вузами около 1,4 тыс. прямых договоров в образовательной и научной сфере. Это совместные проекты и образовательные программы, обмен студентами и преподавателями, обмен информацией, совместные научные исследования. В общем, достаточно широкий спектр взаимодействия, - рассказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко. - Но вместе с тем, какими бы ни были межгосударственные соглашения, если мы не находим реальной поддержки для конкретных людей, в данном случае для студентов и преподавателей, то, наверное, все эти соглашения будут оставаться на бумаге. Как раз форум ректоров и призван решать эти конкретные задачи".

По словам министра, направления взаимодействия между вузами двух стран достаточно интересные. "Мы в онлайн-режиме подпишем ряд соглашений. Некоторые из них будут подписаны завтра на коллегии. Интерес у нас очень большой в сотрудничестве в сфере ІТ-технологий - так называемые идеи цифровой трансформации системы образования, - отметил он. - Я был в России месяц назад с официальным визитом. Мы встречались с коллегами, обсуждали эти вопросы, я посетил ряд учреждений образования. Нам интересен тот опыт, который есть в России и который может в определенном преломленном виде использоваться у нас".

Как подчеркнул министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, на полях форума состоится несколько значимых мероприятий. "Самое главное пройдет завтра - совместная коллегия, на которой мы обсудим вопросы, касающиеся обучения российских студентов в Беларуси и белорусских студентов в России. Разговор идет о создании дополнительных условий, чтобы студенческая и преподавательская мобильность была еще более комфортной, - сказал он. - Я уже ознакомился с работой Минского филиала Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова и совместно с представителями Министерства образования Беларуси мы обсудили перспективы его развития, а также сложности, которые возникают. Буквально через некоторое время я посмотрю еще один филиал - Российского государственного социального университета".

Российский министр напомнил, что накануне начался VIII Белорусско-российский молодежный форум. "У студентов и молодежи наших стран есть желание знакомиться с культурой Беларуси и России. Тем более этот год особый - 75-летие Великой Победы. Я знаю, что в Беларуси огромное внимание уделяется сохранению исторический памяти, изучению фактов, которые напрямую касаются того непростого периода", - добавил он.

Сегодня участники VIII Белорусско-российского молодежного форума посещают Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" и храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, где состоится встреча с участниками международной акции "Во славу общей Победы". 15 декабря они присоединятся к республиканскому молодежному патриотическому проекту "Память сердца", возложат цветы к стеле "Минск - город-герой", зажгут лампады памяти. Затем в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны начнет работу дискуссионная площадка "Сохранение исторической памяти". Завершится работа форума встречей с членами Совета Республики Национального собрания Беларуси.-0-