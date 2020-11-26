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26 ноября 2020, 12:43

Второй Форум по вопросам общественного здоровья проходит в Минске в онлайн-формате

26-27 ноября в Минске проходит второй республиканский Форум по вопросам общественного здоровья (Public Health Forum), который в этом году реализован в формате межведомственной диалоговой площадки с участием государства, руководителей органов и организаций здравоохранения, бизнеса, общественных организаций под эгидой Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Организатором Форума выступает государственное учреждение образования "Белорусская медицинская академия последипломного образования" при поддержке компании Danone Беларусь.

В рамках второго Форума по вопросам общественного здоровья на базе ГУО "Белорусская медицинская академия последипломного образования" проходит Республиканская научно-практическая конференция с международным участием "Развитие управленческого потенциала – основа эффективной деятельности здравоохранения", посвященная проблемам общественного здоровья и подготовке управленческих кадров.

В ходе конференции будет рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с общественным здоровьем и здравоохранением: снижение рисков для здоровья человека, здоровое питание и оптимальный рацион. В фокусе внимания окажется также пандемия COVID-19 и ее влияние на общественное здоровье. Участники конференции рассмотрят развитие управленческого потенциала как основы эффективной деятельности здравоохранения и другие темы. 2020 год – Международный год средних медицинских и акушерских работников. Эта тематика также будет находиться в центре внимания участников конференции.

"В Беларуси большое внимание уделяется вопросам профилактики и аспектам общественного здоровья. Цель форума — представить тот опыт, который накоплен в стране, и изучить опыт наших соседей. Это мероприятие проводится во второй раз – и мы рады, что тематика форума неизменно пользуется вниманием со стороны медицинских работников и наших коллег-ученых из соседних стран", — отметил ректор БелМАПО Алексей Чуканов.

В работе Форума, который в этом году проводится в онлайн-формате, принимают участие ведущие ученые и специалисты, представители органов государственного управления Республики Беларусь, Российской Федерации, а также известные зарубежные эксперты.

Под эгидой Министерства труда и социальной защиты в рамках Форума по вопросам общественного здоровья будет проведен круглый стол на тему активного долголетия, социального благополучия пожилых людей и "серебряной" экономики.

"В центре внимания государства традиционно находится вопрос создания условий для здоровой и безопасной жизни, активного долголетия и формирования мотивации к здоровому образу жизни населения нашей страны. Тематика активного долголетия включает в себя вопросы развития системы социального обслуживания и создания адаптированной к потребностям пожилых людей инфраструктуры, а также целый комплекс смежных задач, которые мы бы и хотели обсудить на Форуме в формате межведомственного диалога", – отметил Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь, выступая на открытии форума.

Public Health Forum представляет собой уникальную площадку для общения и обмена опытом в формате открытого диалога по теме общественного здоровья. Главная идея Public Health Forum – свободная коммуникация, налаживание связей и партнерства, обсуждение общественно важных инициатив и проектов.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА

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