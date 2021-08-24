Вузы могут решать не только образовательные и научные, но и коммерческие задачи - Карпенко

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузы могут решать не только образовательные и научные, но и коммерческие задачи, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для решения перспективных задач экономического роста сейчас реализуется проект "Университет 3.0". Начата модернизация ряда ведущих университетов, в ходе которой будет создано более 120 самых современных лабораторий. Реализация проекта показала, что вузы могут решать не только образовательные и научные, но и коммерческие задачи, создавая новый продукт и получая от этого прибыль. Этот проект должен стать стартовой площадкой для перехода к следующей модели "Университет 4.0", которая предполагает новую миссию университета: формирование инновационных отраслей и технологий для целей устойчивого социально-экономического развития регионов и страны", - сказал Игорь Карпенко.





В этой связи разработана стратегия совершенствования национальной системы квалификаций, созданы секторальные советы при министерствах и ведомствах. "Их предназначение - сформулировать требования рынка труда к трудовым функциям специалистов. Начата подготовка следующего поколения образовательных стандартов. Запланирован переход к новому классификатору специальностей", - отметил министр.





По его словам, в образовательных стандартах особое внимание уделяется формированию гражданских и патриотических компетенций специалистов, что предполагает обновление содержания учебных дисциплин, и прежде всего социально-гуманитарного цикла. "Широкое распространение получит сетевая форма взаимодействия. Обучающиеся одного учреждения образования смогут осваивать содержание части образовательной программы с использованием ресурсного обеспечения другого учреждения. Для этого в республике создан 51 центр компетенций по 9 видам экономической деятельности, из которых 19 уже оснащены самым современным оборудованием. В системе профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать один вид учреждения - профессиональный колледж", - добавил Игорь Карпенко.-0-