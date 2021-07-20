Вузы начинают прием документов от абитуриентов

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня стартует приемная кампания в учреждениях высшего образования, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"С сегодняшнего дня абитуриенты могут подавать документы в учреждения высшего образования на бюджетную и платную формы обучения. При этом необходимо отметить, что прием документов на бюджет будет осуществляться по 26 июля, на платную форму - по 9 августа. Вместе с тем абитуриентам, которые подают документы на платную форму и которым предстоит сдача внутренних вступительных испытаний, ​документы необходимо подать также по 26 июля", - рассказал Сергей Касперович.

По его словам, внутренние вступительные испытания пройдут с 27 июля по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения - 11 августа.

"Еще хотелось бы обратить внимание на определенные изменения в организационных моментах. В частности, предусмотрено, что информирование абитуриентов о ходе приема документов в последний день приема как на бюджетную, так и на платную формы будет​ завершаться не в 15.00, а в 17.00. Для других дней традиционно шаг сохраняется - каждые 3 часа - 12.00, 15.00 и 18.00. Кроме того, изменяется диапазон, в котором подается информация. ​Если так можно сказать, раньше шаг был 10 баллов, когда видно​ сколько человек подали заявление именно с такими баллами. Сейчас этот шаг будет 5 баллов.​ То есть в принципе такая информационная открытость станет еще выше для абитуриентов", - отметил начальник главного управления.

Сергей Касперович напомнил, что общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) в этом году составляет около​ 54,9 тыс. человек.-0-

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