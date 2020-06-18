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18 июня 2020, 14:07

Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля

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Фото из архива
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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля, сообщил сегодня начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Сергей Ксаперович
Сергей Ксаперович

"Прием на уровень высшего образования планируется начать с 25 июля на бюджетную и платную форму. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 6 августа. Затем, если это необходимо - при наличии вакантных мест, с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму будет продолжаться по 15 августа, зачисление - по 17 августа", - рассказал Сергей Касперович.

Если говорить об уровне среднего специального образования, то прием документов будет с 20 по 31 июля (на базе 9 классов) и с 20 июля по 12 августа (на базе 11 классов). "Внутренние вступительные экзамены проведут с 1 по 5 августа для тех абитуриентов, которые поступают на базе 9 классов, с 13 по 15 августа - на базе 11 классов. По 7 августа будет зачисление на базе 9 классов, по 17-е - на базе 11 классов. После будет продолжаться прием на платную форму: по 14 и 18 августа соответственно. Зачисление на платную форму: по 16 августа - на базе 9 классов, по 19-е - на базе 11 классов, - отметил начальник управления. - То есть всегда есть возможность успеть подать документы на уровень среднего специального и профессионально-технического образования. Прием на уровень ПТО уже начат и будет вестись по 20 августа. По 25 августа - зачисление на бюджетную и платную форму".-0-

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