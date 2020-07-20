Ввод жилья в Беларуси в I полугодии увеличился на 4%

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в I полугодии введено в эксплуатацию 1,774 млн кв.м жилья. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Организации всех форм собственности построили 20,7 тыс. квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 681,4 тыс. кв.м, или 38,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 515,3 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено 530,3 тыс. кв.м жилья, или 29,9% от общего ввода по стране.

Для многодетных семей введено 350,8 тыс. кв.м общей площади жилья.-0-