Выборы-2019 отличает активность молодежи и предпосылки формирования политических партий - проректор

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проректор Белорусского государственного университета, доктор юридических наук Ольга Чуприс в эфире телеканала СТВ отметила прогресс в политической культуре молодежи, а также предпосылки для формирования в будущем политических партий, сообщает БЕЛТА.

"Особенность этой избирательной кампании - большое количество молодежи. Причем ребята стремятся участвовать в двух качествах: кандидатами, что отмечают избиратели, которые готовы поддерживать молодежь, и наблюдателями на участках. Например, в Витебской области около 600 молодых человек участвуют в наблюдении за выборами. Это говорит о готовности молодежи быть активными субъектами политической жизни, сопричастными происходящим событиям", - отметила Ольга Чуприс.

Для себя лично она отметила несколько нюансов: кандидаты в депутаты сменили акценты в своих предвыборных программах. "Они говорят больше не о решении каких-то бытовых проблем, что должно быть отдано на откуп местным властям. А по большей части о решении глобальных политических задач, законотворческой деятельности, которой предстоит заниматься депутатам", - пояснила Ольга Чуприс. Вторым приятным моментом стало то, что кандидаты научились вести диалог, "они общаются друг с другом открыто, как коллеги". Это залог формирования в будущем активных и эффективных политических партий, которые смогут консолидировать белорусское общество. "И тогда мы сможем говорить об изменении избирательной системы", - заключила ученый.-0-