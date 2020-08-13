Выбрал труд на результат, потому что так воспитали - работник Стародорожского лесхоза

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудиться на результат, своими силами и знаниями зарабатывать на достойную жизнь для себя и семьи - это не просто выбор, а еще и результат воспитания. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился начальник бюро по охране труда Стародорожского опытного лесхоза Андрей Рудник.

В лесхозе он начинал свою деятельность помощником лесничего. В нынешней должности трудится уже 18 лет, до этого еще по пять лет трудился в леспромхозе и райисполкоме.

"Я свое предприятие люблю и уважаю людей, которые там работают. 14 лет был председателем профкома, хорошо всех знаю, как и руководителя. Люди разные: и пенсионеры, и молодые. Но для каждого это работа нелегкая: на лесосеке, рубке, деревообработке, погрузке и т.д. Это все работа повышенной опасности, плюс зависимость от погоды, насекомых, зверей... Но наши люди знают, что имеют достойную зарплату, чтобы содержать семью. Она выплачивается вовремя. Знают люди и то, что предприятие модернизируется, прибыль не проедается, а идет в дело. Например, за последние два года установлены две линии: лесопиления Mebor (Словения) за 570 тыс. евро и сортировки лесоматериалов (круглого леса)", - рассказал Андрей Рудник.

Также он отметил постоянную закупку новых многооперационных машин харвестеров, которые используются на лесосеке. На предприятии сегодня используются как импортные, так и отечественные, которые не уступают по качеству. Обновляются форвардеры, прочая техника, например, для рубок ухода и производства мелкотоварной продукции. А также до конца года должен быть построен и заработать цех по производству пеллет.

"К примеру, за прошедшие 18 лет Новодорожское лесничество уже дважды реконструировалось. Условия улучшились заметно: благоустроенная территория, хороший санузел и канализация, возможность работы на современной технике, с компьютерами. Также доставка работников, обеспечение средствами индивидуальной защиты - все эти улучшения очевидны. И зарплата увеличивается. Но это не само собой получается. Все зависит от труда. Если раньше мы заготавливали и реализовывали, к примеру, 10 тыс. т в месяц, то сейчас - 20-25 тыс. т. Не цена на лесопродукцию повысилась в разы, а объемы заготовки", - подчеркнул Андрей Рудник.

Важно и то, что общим трудом предприятие зарабатывает стране валюту. Потому что большая часть продукции идет на экспорт. "Были годы, когда только за счет этого и жили", - добавил собеседник.

Он уверен, что каждый человек может зарабатывать и жить достойно, обеспечивать семью, если готов много трудиться и не ждать манны небесной. "Я воспитан так, что нужно думать своей головой, зарабатывать для своей семьи не только на хлеб-молоко. Много лет не видел отпуска, использовал его, чтобы ездить на заработки в Питер, Москву. Последние годы уже не езжу, но люблю ходить в лес за грибами, ягодами. В этом году 21 кг лисичек за 6 часов собрал. Делаю все, что умею. Хотя и тяжело. Но купили с женой квартиру в Боровлянах, машину, воспитали двоих детей. Сын работает в МЧС в Солигорске, дочь - в Минске на заводе. Я сам жил без отца, знаю, что это такое. Нужно зарабатывать самому своим трудом", - заключил Андрей Рудник.-0-