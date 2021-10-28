Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,7 тыс. фур

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидает более 1,7 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 140 грузовиков, "Урбаны" - свыше 180.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 120 большегрузов, "Котловка" - 120, "Каменный Лог" - более 270, "Бенякони" - более 240, "Привалка" - более 230 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 160 фур, "Берестовица" - более 70, "Козловичи" - свыше 200.-0-