Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 2,1 тыс. фур

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 6.00, выезда ожидает более 2,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 130 грузовиков, "Урбаны" - свыше 170.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 150 большегрузов, "Котловка" - 350, "Каменный Лог" - более 200, "Бенякони" - свыше 170, "Привалка" - более 250 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 200 фур, "Берестовица" - более 280, "Козловичи" - свыше 200.-0-