Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,1 тыс. фур

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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 180 грузовиков, "Урбаны" - свыше 210.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 120 большегрузов, "Котловка" - 80, "Каменный Лог" - более 210, "Бенякони" - свыше 160, "Привалка" - более 170 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 60 фур.-0-