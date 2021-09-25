Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,2 тыс. фур

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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12.00, выезда ожидают более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 90 грузовиков, "Урбаны" - свыше 60.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 130 большегрузов, "Котловка" - 140, "Каменный Лог" - более 420, "Бенякони" - свыше 150, "Привалка" - более 170 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 40 грузовиков.-0-