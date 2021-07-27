Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,5 тыс. фур

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 27 июля, выезда ожидают более 1,5 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 30 грузовиков, "Урбаны" - более 120.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 90 большегрузов, "Котловка" - 280, "Каменный Лог" - более 280, "Бенякони" - свыше 200, "Привалка" - более 290.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" ожидают более 200 большегрузов, "Берестовица" - свыше 60, "Козловичи" - более 10.-0-