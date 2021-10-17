Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,8 тыс. фур

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 14.00, выезда ожидают более 1,8 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 180 грузовиков, "Урбаны" - свыше 180.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 160 большегрузов, "Котловка" - 280, "Каменный Лог" - более 280, "Бенякони" - свыше 130, "Привалка" - более 280 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 120 фур, "Берестовица" - более 140, "Козловичи" - свыше 60 фур.-0-