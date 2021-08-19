Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 800 фур 

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 19 августа, выезда ожидают более 800 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.





На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 10 грузовиков.





Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - 120, "Каменный Лог" - более 270, "Бенякони" - свыше 260, "Привалка" - более 80.





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