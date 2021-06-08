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08 июня 2021, 08:42

Выезда из Беларуси в страны ЕС в приграничных пунктах пропуска ожидают около 1,5 тыс. фур

Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. большегрузных автомобилей ожидают возможности выехать из Беларуси в страны Европейского союза в пограничных пунктах пропуска. Об этом свидетельствуют данные интерактивной таблицы на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По данным на 8.00, особенно много большегрузов скопилось в пунктах пропуска на границе с Литвой. Самая длинная очередь образовалась в пункте "Каменный Лог" - свыше 420 машин. Более 280 фур ожидают выезда в пункте "Бенякони", более 250 - в "Привалке", еще свыше 140 - в "Котловке". Меньше всего очередь в "Видзах" - более 10.

На польском участке границы очереди наблюдаются пунктах пропуска "Брузги" - более 180 машин, "Козловичи" - более 80, "Берестовица" - более 60.

На латвийской границе ситуация спокойнее: в пункте пропуска "Григоровщина" ожидают выезда более 50 фур, "Урбаны" - более 30.

В пунктах пропуска на украинском направлении очередей не наблюдается.-0-

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