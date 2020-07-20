Выездные дни доноров организованы для работников учреждений и компаний

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий организовал выездные дни доноров для работников учреждений и компаний. Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

Чтобы провести выездную донорскую акцию, нужно договориться с руководством организации, пригласить как можно больше желающих сдать кровь (от 20 человек), связаться с отделением заготовки крови, ее компонентов в выездных условиях по телефону +375 17 289-87-41 или электронной почте ozkvu@blood.by. Заранее нужно выбрать день и согласовать его. При этом важно ознакомиться с противопоказаниями и рекомендациями по подготовке к донорской акции, которые размещены на сайте центра.

Необходимо найти просторное, чистое помещение, например, переговорную, конференц-зал, учебный класс. На акцию нужно взять с собой паспорт и военный билет (мужчинам). Вся процедура занимает 20-25 минут. Она включает заполнение анкеты, осмотр терапевтом, анализ крови из пальца, получение справки и компенсации на питание. Непосредственно забор крови длится 6-10 минут.

В РНПЦ обратили внимание, что донорам предусмотрена компенсационная выплата в соответствии с законодательством Беларуси.

Служба крови всегда соблюдает санитарные требования, добавили в РНПЦ. Берут кровь только одноразовым, стерильным оборудованием. Медперсонал работает исключительно в масках и в обязательном порядке обеспечен антисептическими средствами.

Как ранее отмечал заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Антон Свирский, считается, что донорство крови полезно для здоровья самого донора, потому что происходит определенная тренировка организма к обновлению. То есть стимулируется обновление клеточного состава крови, организм приспосабливается к кровопотерям, и при определенных экстренных ситуациях у донора быстрее восстановится объем кровопотери и клеточный состав, чем у тех людей, которые кровь никогда не сдавали. По его словам, есть свидетельство, что у регулярных доноров крови снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний - инсультов и инфарктов. Кроме того, по данным ВОЗ, в среднем донор крови живет на 5 лет дольше, чем человек, который кровь не сдает.-0-