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17 июня 2021, 13:00

"Выход в свет": как лизинговой компании выйти на рынок цифровых облигаций и победить?

На инвестиционной платформе Finstore.by появился новый эмитент – компания "Лизинг Эксперт". Одновременно с выходом на рынок заемного капитала она взяла "курс на гласность". Беседа с директором компании Валерием Мазуровым помогает увидеть свежим взглядом ситуацию на современном рынке заемного капитала.

– Валерий, ваша компания работает на финансовом рынке уже не один год. Однако в СМИ вы были редким гостем. Почему "Лизинг Эксперт", выйдя на рынок заемного капитала, взяла "курс на гласность"? Что изменилось?

– Новые начинания нашей компании диктуют нам и новый подход к работе со СМИ. Если на первом этапе мы реализовывали свои проекты исключительно на собственные средства, то теперь ситуация иная. За эти годы наша бизнес-модель показала свою работоспособность, а бизнес-процессы продемонстрировали надежность. И, что главное сегодня, выстроен риск-менеджмент.

Теперь можно с уверенностью двигаться дальше. Наработанный опыт позволяет планировать устойчивый кратный рост от года к году. Для осуществления широких планов нужны дополнительные ресурсы – только собственными средствами не обойтись. Вот почему мы приняли решение выйти на рынок заемного капитала и работать в тандеме с инвесторами. Такая деятельность накладывает на нас дополнительные обязательства: отношения с инвесторами требуют прозрачности. Самый лучший способ добиться этого – открытость информации и сотрудничество со СМИ. Таков сегодня оптимальный путь для любой лизинговой компании, а значит, и для нас, чтобы "выйти в свет" на рынке заемного капитала.

– В нынешнее время говорить об устойчивом кратном росте? Не слишком ли это смело? На чем основана ваша уверенность?

– С самого начала нашей деятельности мы работаем с возвратным лизингом и накопили немалый опыт. Как известно, особенность возвратного лизинга состоит в том, что продавец имущества и лизингополучатель – это один человек. Когда физическому лицу или бизнесу нужны средства, у них есть возможность продать нам свои активы и получить их обратно в лизинг. Сегодня такой вид услуги становится особенно востребованным. К нашей помощи обращаются те, кто по разным причинам не удовлетворен работой банков: клиенты, которым действительна важна скорость принятия решения, минимальный пакет документов, возможность совершения сделки "здесь и сейчас".

И именно в нынешнее время, когда банки сократили кредитование до минимума, услуги возвратного лизинга стали особенно популярны. Количество наших потенциальных клиентов выросло кратно.

– Да, звучит убедительно. Но при таком резком росте, наверное, возможны риски, с которыми вы не сталкивались в прежней деятельности? Могут ли потенциальные инвесторы быть уверенными в том, что вы справитесь с этим?

– Конечно. Иначе бы мы просто не стали выходить на новый для себя рынок. Фактически мы два года потратили на подготовку: налаживали процессы, отрабатывали технологию оценки объектов лизинга, приобретали опыт взаимодействия с лизингополучателями. Шишек набили немало. Зато сегодня мы можем похвалиться весьма низкой долей проблемной задолженности – она около 2%. Замечу, наш лизинговый портфель в основном состоит из легковых авто и жилой недвижимости. А это та особенная категория, которую традиционно отличает высокая ликвидность. Предлагая инвесторам сотрудничество с нашей компанией, "Лизинг Эксперт" уверена в своей бизнес-модели и гарантирует стопроцентный успех.

– Уверенность – это хорошее качество. Но инвесторы – народ недоверчивый. Как им убедиться, что ваши планы реальны?

– Мы не предлагаем верить нам на слово и понимаем, что доверие надо зарабатывать. Здесь очень важна открытость. Отчетность компании выложена на сайте "Лизинг Эксперт" и доступна для всех желающих. Мы прошли независимый аудит, и аудиторский отчет также доступен нашим потенциальным инвесторам. Им легко убедиться, что мы прибыльная и динамично растущая компания. Помимо этого, "Лизинг Эксперт" находится в процессе получения кредитного рейтинга. Но, поскольку это довольно длительная процедура, мы приняли решение выйти на рынок пока без него.

И все же, пожалуй, самое убедительное – это цифры. Приведу лишь некоторые показатели, которые как нельзя лучше отражают суть дела. Привлекая ресурс под 25% годовых, мы способны размещать/использовать его существенно дороже, что позволяет работать нам с достаточно высокой маржинальностью, которая выше среднерыночных показателей.

– Да, впечатляет. Но 25 процентов довольно высокая цифра. Вы сознательно идете на такой шаг?

– Да, это продуманное и взвешенное решение. Казалось бы, под такой высокий процент сейчас никто не размещается. А мы с первым размещением выходим выше рынка. Зачем? Здесь работа на долговременную перспективу, которая предусматривает создание режима доверия между партнерами. Для нас важно построить долговременные отношения с инвесторами. На первом этапе главное – привлечь их к работе с "Лизинг Эксперт" – компанией, пока не знакомой, но зато обеспечивающей инвесторам высокую доходность. И пусть сейчас мы отчасти даже переплачиваем, чтобы соблазнить инвесторов высокой доходностью, но главная цель достигнута – важно установить контакт. В дальнейшем, когда будет кредитный рейтинг, успешная история размещений и выплат, процентная ставка станет играть уже меньшее значение – нас будут знать, нам будут доверять. Тогда мы будем размещаться по рынку или даже ниже.

(На момент публикации интервью вся эмиссия цифровых облигаций с доходностью 25% годовых уже была полностью раскуплена. – Прим.ред.)

– Как вы уже говорили, самое убедительное – это цифры. Можно назвать их, говоря о динамике роста компании "Лизинг Эксперт"?

– Тут все просто: только первый квартал 2021 года по объему финансирования уже достиг 40% от показателей всего 2020 года. Это означает, что в линейном прогнозе нас ожидает двукратный рост год к году. Фактически он будет даже выше. Все больше клиентов, испытывая сложности с банковским финансированием, приходят за помощью к нам. И, повторю, это стало для нас решающим фактором для выхода на рынок заемного капитала: нужны дополнительные ресурсы, чтобы поддерживать такие темпы роста финансирования.

– Давайте немного расскажем читателю: что такое цифровые облигации и как практически стать вашим инвестором?

– Здесь особых сложностей нет. Цифровые облигации (они же токены), по сути, такие же ценные бумаги, как и обычные облигации, но обращаются они в электронном виде. Выпуск и размещение облигаций в нашем случае происходит на независимой инвестиционной платформе Finstore. Инвестор получает наши токены в обмен на живые деньги: можно банально оплатить картой или банковским переводом. Процентный доход и возврат средств ему происходит также через инвестиционную платформу, но уже в обратную сторону.

– Принято считать, что подобные инвестиции – удел крупных инвесторов...

– Это далеко не так, пример тому – наша компания. Купить токены в "Лизинг Эксперт" может любое частное лицо или представитель малого бизнеса, поскольку порог входа чрезвычайно низок – всего 100 BYN для токенов в национальной валюте и 100 USD/EURO для валютных облигаций. Все подробности можно узнать на нашем официальном сайте.

– Что ж, пожалуй, вы ответили на все вопросы. Перспективы сотрудничества с вашей компанией выглядят весьма заманчиво. А какими вы видите своих будущих инвесторов?

– Понимаете, цифровые облигации – детище научного прогресса. Казалось бы, это накладывает определенные обязательства на тех, кто хочет соответствовать новым веяниям на финансовом рынке. Но, думаю, если отвлечься от специальной терминологии, в принципе ничего не изменилось. Для наших будущих партнеров по-прежнему важны те же качества, которые отличали успешного финансиста во все времена. Это финансовая грамотность и умение видеть долгосрочную перспективу.

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