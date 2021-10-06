Выписки из банка данных о правонарушениях для легализации можно направить в МИД дистанционно

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выписки из Единого государственного банка данных о правонарушениях для легализации (проставления апостиля) теперь можно направить в МИД дистанционно. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Новую услугу "Направление выписки в МИД" можно получить на платной основе при приеме заявления о предоставлении сведений о правонарушениях. Этот проект реализован в рамках совместных договоренностей между Министерством внутренних дел и Министерством иностранных дел.

Легализация (проставление апостиля) выписок из Единого государственного банка данных о правонарушениях необходима для придания официальному документу Беларуси юридической силы на территории иностранных государств. Теперь процедура осуществляется непосредственно между двумя ведомствами без участия заявителя, что позволяет гражданам сэкономить время, а также избежать многократных посещений различных учреждений. Для этого при личном обращении в информационные центры ГУВД Мингорисполкома и УВД облисполкомов наравне с заявлением о предоставлении сведений о правонарушениях гражданину необходимо заполнить дополнительное заявление о направлении выписки в МИД.

В случае подачи заявления в электронной форме через информационную систему "Сайт органов внутренних дел Республики Беларусь" следует внести в соответствующие реквизиты сведения об оплате (номер операции в ЕРИП) за услугу "Направление выписки в МИД", а также консульского сбора. Кроме того, нужно указать наименование иностранного государства, в компетентные органы которого предоставляется выписка.

Стоимость предоставляемых услуг составляет: "Сведения о правонарушениях" - 0,5 базовой величины (1 БВ - Br29) либо "Сведения о правонарушениях срочно" - 1 б.в., "Направление выписки в МИД" - 0,5 б.в., консульский сбор - 0,5 б.в. за один документ.

МИД окажет административную процедуру только при наличии оплаты консульского сбора. При отсутствии платежа выписка с соответствующей пометкой будет возвращена в ИЦ ГУВД, УВД без возврата денежных средств за услугу "Направление выписки в МИД".

Процедура легализации (проставления апостиля) выписок, помимо установленных законодательством сроков их изготовления, займет дополнительно до пяти рабочих дней (с момента изготовления выписок до возвращения их из МИД в ИЦ ГУВД, УВД).-0-