21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС состоится 24 июня. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

В этом году дипломы университета МЧС получат более 280 специалистов, из них долгожданные лейтенантские погоны - 141 выпускник. Дипломы о высшем образовании в нынешнем году будут вручены и 46 иностранным специалистам из Азербайджана, Казахстана, России и Грузии.

В программе мероприятия - награждение выпускников, окончивших вуз с золотой медалью, ритуал закладки памятной плиты, офицерский вальс, а также музыкальный подарок в исполнении выпускников и прохождение ими торжественным маршем.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз - образовательный центр в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечивающий реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На 7 факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по 18 специальностям.

На базе Национальной высшей школы по подготовке спасателей-пожарных Беларуси прошли обучение свыше 55 тыс. человек.-0-