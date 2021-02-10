"Вышэйшая школа" выпустила более 40 пособий по подготовке кадров для БелАЭС

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Вышэйшая школа" выпустило свыше 40 книг по подготовке кадров для Белорусской АЭС, сообщил сегодня журналистам директор предприятия Александр Нечай, передает корреспондент БЕЛТА.

Выполнение таких серьезных строительных и научных задач, как создание в Беларуси атомной электростанции, невозможно без основательной подготовки кадров. "Издание учебной литературы началось задолго до старта строительства БелАЭС. Мы уже издали более 40 книг по этой тематике. Первая из них "Физика ядерных реакторов" вышла еще в 2011 году, так что практически 10 лет мы были подключены к процессу издания специализированных источников", - отметил Александр Нечай.

"В издательстве работают квалифицированные редакторы, поэтому неудивительно, что мы принимали активное участие в государственной программе по подготовке кадров для БелАЭС. В ноябре был запущен первый реактор станции, и мы знаем, что когда будет запущен следующий, то там понадобятся специалисты. А их необходимо готовить к этой работе", - подчеркнул директор издательства. Подготовка ведется в том числе с помощью учебников "Вышэйшай школы".

Изданная литература касается разных направлений: радиационная безопасность, парогенераторы для атомных электростанций, материаловедение, гидротехнические сооружения, эксплуатация электрических сетей. Авторы - люди, непосредственно работающие с будущими кадрами ядерной энергетики. "Это преподаватели учреждений образования Беларуси, ученые НАН, тесно сотрудничаем с иностранными специалистами. Например, сейчас готовится к печати книга "Конструкционные и функциональные материалы ядерных энергетических установок", которая в марте появится на прилавках магазинов и в библиотеках. Из шести человек авторского коллектива четыре - преподаватели московских вузов. В Беларуси подготовка специалистов-атомщиков ведется в БГУ, БНТУ, БГУИР и Международном государственном экологическом институте имени А.Д.Сахарова БГУ", - добавила главный редактор издательства Юлия Мисюль.

Издательство "Вышэйшая школа" - одно из крупнейших в Беларуси, на книжном рынке работает с 1963 года. Издает учебную литературу уже более 55 лет. В издательстве работают 36 сотрудников. Предприятие выпускает в основном учебную литературу для системы среднего, высшего, среднего специального и профессионального образования. По словам директора издательства, в месяц издается примерно 6-7 книг.-0-