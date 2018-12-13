Высокий профессионализм белорусских кардиохирургов отмечают американские коллеги

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий профессионализм белорусских врачей отметил на встрече с журналистами в Минске кардиохирург Лон Аннест из США, передает корреспондент БЕЛТА.

Лон Аннест в составе большой команды американских специалистов прибыл в Беларусь, чтобы помочь внедрить в практику новую технологию в области кардиохирургии. После операции доктор отметил, что белорусские специалисты - хирурги, кардиологи, рентгенэндоваскулярные хирурги - обладают высоким профессионализмом. "Мы имели возможность работать практически по всему миру. Ваша команда находится абсолютно на одном уровне с врачами из США, Англии, Юго-Восточной Азии", - сказал он.

Американский медик также оценил терапевтические подходы и стандарты медицинской помощи, применяемые в Беларуси. Он отметил, что все продемонстрированные ему пациенты получают оптимальное, современное лечение на дооперационном этапе.

В РНПЦ "Кардиология" сегодня впервые в стране провели гибридную операцию в области кардиохирургии. "Это абсолютно новая методика, которая разработана несколько лет назад в США. Она заключается в том, что мы осуществляем уменьшение и ремодулирование левого желудочка сердца путем гибридного доступа: хирургического и внутрисосудистого. Тем самым мы достигаем большего результата с меньшей травмой для пациента", - пояснил заведующий рентгеноперационной РНПЦ Олег Полонецкий.

Белорусы готовились к операции на протяжении года, вели переговоры, общались с разработчиками методики. Результатом оказались довольны. "Мы уменьшили объем камеры сердца примерно на 40%, что обеспечит лучшее качество жизни для пациента и тем самым как минимум продлит то время, пока потребуются более существенные хирургические вмешательства", - добавил Олег Полонецкий.

Операция в первую очередь предназначена для пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, в результате чего образовался рубец левого желудочка - значительный участок сердечной мышцы, который не сокращается.-0-