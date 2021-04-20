Выставка Ecology Expo и Республиканский экологический форум пройдут 3-5 июня в Минске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo - 2021 и XVI Республиканский экологический форум "Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений" пройдут с 3 по 5 июня в Минске. Об этом сообщила заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Мелешкова во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА.

Мероприятия приурочены к Году народного единства. Организаторами являются Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальный выставочный центр "БелЭкспо", Минский городской исполнительный комитет.

"Ecology Expo - это практический инструмент презентации белорусских и зарубежных инновационных производственно-технологических достижений в области охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов. Ключевыми на выставке станут презентации зеленых технологий в области возобновляемой энергетики и альтернативных источников энергии, энергоэффективного строительства, экологичного транспорта, эффективного использования отходов, биоупаковки, органической и экологически чистой продукции, экотуризма, лучших практик зеленых школ", - сказала Елена Мелешкова.

По ее словам, Республиканский экологический форум - это площадка для объединения всех слоев общества в решении проблем охраны окружающей среды, максимального вовлечения населения республики в экологическое движение, повышение экологической культуры, продвижение принципов устойчивого развития и формирования экологически дружественного образа жизни.

Старт экологическому форуму был дан в 2003 году в Орше. До 2014 года он проводился ежегодно, затем - один раз в два года. Форум был организован во многих регионах страны - в Горках, Бобруйске, Витебске, Полоцке, Браславе, Мяделе, Молодечно, Речице, Мозыре, Гродно, Новогрудке, Бресте и Минске. В этом году столица уже второй раз примет его.

"Основная тема экологического форума - вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений. В связи с этим в стране проходят различные акции, мероприятия, конкурсы, высаживаются парки, организовывается волонтерское движение по озеленению, уборке мусора. В ходе деловой программы форума планируется обсуждение вопросов совершенствования экологической политики, развития зеленой экономики, устойчивости экосистем, роли общественности в решении экологических проблем", - рассказала замначальника управления.

Она отметила, что перспективы устойчивого развития Беларуси, как и многих других стран, тесно связаны с обязательствами в рамках 23 международных конвенций и договоров в области охраны окружающей среды. "В этой связи проведение данных мероприятий вызвало большой интерес у наших зарубежных партнеров. Также планируется участие республиканских органов госуправления, дипломатического корпуса, научного сообщества, общественных объединений", - пояснила Елена Мелешкова.

По ее мнению, проведение выставки и форума станет уникальной площадкой для определения дальнейшего зеленого развития страны через систему "государство - бизнес - общество". "В частности, это отражено и в концепции логотипов мероприятий. Например, форма логотипа выставки напоминает планету Земля. Две буквы е, обращенные друг к другу, символизируют экологию и экономику", - добавила представитель министерства.

Мероприятия проводятся при поддержке Совета Министров, республиканских органов государственного управления, проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Минприроды, а также иных заинтересованных организаций.-0-

Фото Оксаны Манчук