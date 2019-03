Выставка фоторабот БЕЛТА представлена в Национальной галерее Пакистана

19 марта, Исламабад /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Суверэнная Беларусь: Людзi. Падзеi. Дасягненнi", подготовленная на основе снимков из фотоархива Белорусского телеграфного агентства, открылась 19 марта в Национальной галерее Пакистана.

Экспозиция, посвященная 25-летию белорусско-пакистанских дипломатических отношений, а также истории, традициям, культуре и достижениям Беларуси, вызвала большой интерес у представителей общественных кругов, творческой интеллигенции, СМИ и дипломатического корпуса, аккредитованного в Пакистане.

Во время церемонии презентации выставки

Во время торжественной церемонии презентации генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович изложила основную концепцию выставки, акцентировав внимание на тесной связи современной Беларуси с ее историческим прошлым. От имени правительства Пакистана с приветственным словом к присутствующим обратился председатель белорусско-пакистанской парламентской группы дружбы Якуб Шейх.

В Исламабаде Ирина Акулович встретилась с федеральным министром информации и вещания Пакистана Чаудри Фавадом Хуссейном, политическими деятелями страны и парламентариями.

Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович, генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович и федеральный министр информации и вещания Пакистана Чаудри Фавад Хуссейн

C медиапартнером БЕЛТА - информагентством Associated Press of Pakistan (APP) достигнута договоренность о развитии взаимодействия в сфере обмена информационным контентом и его диверсификации. С этой целью сторонами обновлен меморандум о взаимопонимании по вопросам информационного сотрудничества (предыдущий документ был подписан в 2015 году).-0-

Директор информагентства Associated Press of Pakistan Мухаммад Камар Уллах и генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович во время подписания меморандума

Фото БЕЛТА/APP