Выставка ко Дню единения народов Беларуси и России пройдет в Госдуме РФ

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выставка "Молодежь Союзного государства: великолепие творческого наследия Беларуси и России" откроется 2 апреля в Москве здании Госдумы РФ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
Выставка приурочена ко Дню единения народов Беларуси и России. "Мероприятие проводится по инициативе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России при поддержке Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, - отметили в пресс-службе. - Выставка представляет собой экспозицию художественных произведений народного искусства и проводится в целях патриотического воспитания и просвещения посредством презентации традиционных работ декоративно-прикладного искусства, изготовленных руками молодежи Союзного государства. В открытии выставки планируется участие депутатов Парламентского собрания, депутатов Государственной Думы, членов Молодежной палаты при Парламентском собрании".
Мероприятия, посвященные празднованию Дня единения, продолжатся в Госдуме во время панельной дискуссии "Современные подходы сохранения традиций народов Беларуси и России".-0-
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