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27 октября 2020, 09:00

Выставки "Белорусский дом" и "Отопление. Водоснабжение. Климат"

Выставки пройдут с 29 по 31 октября в минском Футбольном манеже.

Широкий ассортимент современных строительных и отделочных материалов, а также все для отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения представят более 80 компаний-участников. Прямо на месте посетители смогут получить ценные советы и выгодные предложения от профессионалов в области строительства, ремонта, дизайна и благоустройства. Каждый день выставки будет насыщен полезными семинарами и мастер-классами.

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Инновация из Германии в действии: интерактив "blaugelb Triotherm+ от компании Meesenburg – современная система монтажа окон" прямо на выставке продемонстрирует свои уникальные возможности.

Система выносного монтажа окон blaugelb Triotherm+ отлично зарекомендовала себя в Германии и других европейских странах. Правильная, с помощью этой системы, установка окон позволяет проникнуть гораздо большему количеству света, что обеспечит комфортное пребывание человека в помещении. На данный момент это единственное решение, которое позволяет устранить потери тепла в области монтажного шва.

Вынос окон в уровень теплоизоляции и прямая интеграция в фасадную систему помогают значительно увеличить энергоэффективность здания в процессе эксплуатации.

На мастер-классе специалисты компании "МеезенбургБел" наглядно покажут, как осуществляется монтаж окон с применением собственных продуктов и профессиональной оснастки. Это хорошая возможность увидеть в деле весь технологический процесс, принять участие в тестах и задать вопросы.

У вас загородный дом? Сделайте его теплым, уютным, энергоэффективным и безопасным. На презентации "Решения REHAU для загородного жилья" вы узнаете обо всех тонкостях панорамного остекления. Также речь будет идти о трендах в дизайне интерьера и о том, какие типы ламинации позволяют вписать оконные конструкции в любой интерьер. Дополнит выступление официальный партнер REHAU в Беларуси компания ДИВа групп, которая производит изготовление и монтаж представленных на выставке систем.

"Материалы и технологии для частного индивидуального домостроения" – в научно-практическом семинаре от победителей республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года – 2020".

Какие блоки лучше подойдут для частного строительства? Насколько комфортен газосиликатный дом для длительного проживания? На семинаре "Основные свойства газосиликата и их влияние на эксплуатационные параметры" представители СЗАО "КварцМелПром" расскажут о "двух сторонах медали" при использовании газосиликатного камня в строительстве, о достоинствах и недостатках этого материала.

Какие проблемы решают и где выгодно использовать регулируемые опоры Kronex? Какова их роль в строительстве временных, промышленных и технических полов на производствах, складах и пр.? Узнайте у специалистов ООО "Компания Кронекс".

Чем хороша и где используется плитка из резиновой крошки? Какие покрытия больше подходят для спортивных и тренажерных залов, детских площадок и тиров? О современных травмобезопасных материалах с прекрасными амортизационными свойствами и отличным противоскользящим эффектом расскажут специалисты ООО "ЭкоРанПро".

"Белорусский дом" — для создания современного, комфортного и красивого жилого пространства. Приходите на выставку и знакомьтесь с новейшими разработками от самых активных игроков на рынке строительной индустрии!

Ознакомиться подробнее с программой выставки можно здесь.

Кто и что будет представлять на выставке, смотрите здесь.

Как проходили выставки раньше, смотрите здесь

https://www.youtube.com/watch?v=WwjJ_K6qDho

Адрес проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж).

Дата проведения: 29 – 31 октября 2020 года.

Контакты: +375 17 342 20 50, +375 29 625 71 25.

Сайт выставки: http://belarusdom.by/

Организатор выставки: ООО "ЭкспоСистемс"

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