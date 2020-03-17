Выставки "Отдых" и "Охота и рыболовство" перенесли на более поздние сроки

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставки "Отдых" и "Охота и рыболовство" в Минске перенесли на более поздние сроки из-за распространения коронавируса в мире. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма и Министерстве лесного хозяйства со ссылкой на решение Национального выставочного центра "БелЭкспо".

Выставка туристских услуг "Отдых-2020" должна была пройти с 2 по 4 апреля, новые сроки - 4-6 июня.

Сроками проведения выставки "Охота и рыболовство" предварительно определены 30 апреля - 3 мая (должна была пройти с 19 по 22 марта).-0-