Взаимное признание сертификатов вакцинации против COVID-19 обсудили в Исполкоме СНГ

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание по вопросу о взаимном признании государствами СНГ сертификатов (иных документов) вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции прошло по инициативе Министерства здравоохранения Беларуси сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Такая информация размещена на сайте Исполкома СНГ, сообщает БЕЛТА.
В совещании участвовали представители министерств здравоохранения и заинтересованных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Участники совещания поделись информацией о принимаемых в государствах мерах по предупреждению распространения COVID-19, вакцинации населения против коронавирусной инфекции, правилах пересечения границ и опыте взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами.
Представители министерств и ведомств выразили заинтересованность во взаимном признании государствами Содружества сертификатов вакцинации, отметив при этом необходимость более детальной проработки данного вопроса.-0-