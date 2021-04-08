Взаимодействие ГрГУ им.Я.Купалы с заказчиками кадров позволяет трудоустроить 100% выпускников

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первым рабочим местом в ГрГУ им. Янки Купалы обеспечат 100% выпускников-бюджетников, по желанию распределение также получат и некоторые выпускники, обучавшиеся на платной основе. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник учебно-методического управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Марина Колоцей, передает корреспондент БЕЛТА.

Распределению прежде всего подлежат студенты, которые проходили обучение за счет бюджета. Ежегодно университет обеспечивает первым рабочим местом 100% выпускников-бюджетников", - рассказала Марина Колоцей. Она подчеркнула, что все это стало возможным благодаря тесному взаимодействию университета с организациями - заказчиками кадров еще на этапах набора и обучения студентов.

Благодаря такому сотрудничеству выпускники зачастую проходят практику на месте своего будущего места трудоустройства, по заявкам организаций - заказчиков кадров выполняют дипломные работы, участвуют в выполнении междисциплинарных проектов. В конечном итоге они приходят на то место, к работе на котором готовились на протяжении всего обучения. Многие студенты уже на выпускных курсах начинают работать по месту будущего распределения.

"Благодаря активной работе университета заявок от организаций - заказчиков кадров у нас сегодня больше, чем выпускников. С одной стороны, это дает возможность выпускникам выбрать первое рабочее место, а с другой, на такое место могут претендовать и студенты, проходившие обучение на платной форме", - добавила Марина Колоцей.

Сегодня в университете стартовало распределение выпускников 2021 года. Продлится оно до конца апреля. Первое рабочее место получат около 1 тыс. выпускников. Около 90% выпускников ГрГУ им. Янки Купалы будут работать на территории Гродненской области. Впрочем, есть и те, кто поедет в другие регионы, в том числе и Минск, где местами распределения становятся научно-исследовательские центры и институты, а также школы и гимназии. К слову, профессия педагога остается одной из самых востребованных: 40% выпускников ГрГУ им. Янки Купалы будут работать именно по этой специальности.-0-