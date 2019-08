Общество Wargaming и "Белавиа" сняли видеоисторию о знаменитом "танколете" В съемках приняли участие министр иностранных дел Беларуси, солист группы "Ляпис-98", участник "Квартета И" и многие другие 21 августа 2019 года – Накануне крупнейшего в Европе фестиваля интерактивных развлечений "Wargaming Fest: День танкиста" компания Wargaming совместно с "Белавиа" сняли короткий видеофильм о том, как и зачем создавался новый "танколет". В съемках приняли участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, актер театра и кино Камиль Ларин, музыкант, солист "Ляпис-98" Сергей Михалок, космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров, паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов и другие. Мини-фильм рассказывает, как шаг за шагом создавался самый известный самолет из Беларуси, а также о превращении "танколета" в "летающую рекламу" не только компаний Wargaming и "Белавиа", но и страны в целом. "Появление "танколетов" стало значимым событием не только для наших компаний, но и для всей Беларуси, — говорит паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов. — Многие уже неразрывно связывают их с нашей страной, и со временем эти самолеты превратились в летающий бренд Беларуси". "Мы постоянно наблюдаем огромный интерес к " танколетам", куда бы они ни приземлились, — говорит генеральный директор „Белавиа“ Анатолий Гусаров. — Люди фотографируются на их фоне, делятся своими снимками в соцсетях и, заказывая билеты, надеются, что смогут прилететь в Беларусь именно на них". За три года первый "танколет" успел совершить 1550 рейсов и побывать в аэропортах 28 стран, доставив 300 000 пассажиров в различные точки земного шара. На счету второго "танколета" – 400 рейсов, и он пока еще только начинает свой путь: чаще всего его можно увидеть в Германии, Франции, Польше и, конечно же, в Национальном аэропорту Минск, куда он привозит пассажиров из других стран. На предстоящий фестиваль "Wargaming Fest: День танкиста", который состоится в Минске 15 сентября, "танколет" также доставит многих гостей. Ожидается, что в этом году фестиваль повторит прошлогодний успех и соберет более 200 тысяч человек. В зону повышенного комфорта "Wargaming Fest: День танкиста" приобрели пригласительные представители 28 стран, в том числе таких экзотических, как ОАЭ, Гонконг, Бахрейн и Кувейт. "Ждем всех 15 сентября в Беларусь на праздник „Wargaming Fest: День танкиста“ и желаем приятного полета вместе с нашими "танколетами", — добавил Максим Чувалов. Перед гостями фестиваля выступят именитые украинские, российские и белорусские музыканты: "Вопли Видоплясова", "Звери", "Крамбамбуля", а гвоздем музыкальной программы станет выступление поистине культовой группы, приехавшей из солнечной Калифорнии, – The Offspring. "Wargaming Fest: День танкиста" состоится 15 сентября 2019 года. Начало в 14:00. Вход на фестиваль – свободный. О компании Wargaming Wargaming – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах. В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории. Официальный сайт: wargaming.com Медиаконтакты - pr_cis@wargaming.net - Информационный партнер фестиваля – Белорусское телеграфное агентство

Array ( [code] => 1064 [message] => You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 [query] => SELECT *, id AS ARRAY_KEY FROM cms_news as n WHERE n.node_id = 22 AND dateCreated<=UNIX_TIMESTAMP() AND active='1'3 3LIMIT 0,6 [context] => /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817 )

SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 at /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817