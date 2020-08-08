"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина". Столичный регион - эталон развития социальной сферы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области особенно активно развивается с 2015 года социальная сфера: в Минском районе, Дзержинске, Червене, Мяделе, Жодино, Столбцах, Воложине, Борисове, Солигорске, Несвиже и т.д. вводятся в эксплуатацию детские сады и школы, дома семейного типа, корпуса учреждений здравоохранения, объекты социальной защиты, физкультурно-оздоровительные комплексы, общежития, здания автовокзалов. И темпы этого строительства не снижаются.

г. Молодечно, фото из архива

В нынешнем году планируется ввести девять детских садов. Будет начато строительство трех средних школ - в Смолевичах, Столбцах и поселке Колодищи Минского района. Планируется к вводу амбулатория в деревне Хатежино Минского района, завершается реконструкция приемного отделения с пристройкой под МРТ в Солигорске.

Новая поликлиника и урологический корпус в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Минский район

Одновременно идет строительство детского многопрофильного корпуса, станции переливания крови и реконструкция хирургического корпуса в Борисове, продолжается начатое в конце 2019 года строительство детской поликлиники в Жодино, поликлиники в Смолевичах, также планируется выход на стройку поликлиники в деревне Озерцо Минского района. Для самих медиков возводят общежития - такие дома возле Боровлян стали примером для всей страны. Не останавливается и программа развития спортивной инфраструктуры.

г. Солигорск, фото из архива

Особое внимание - транспортному сообщению. Оно наравне с жилищным строительством и развитием социальной инфраструктуры становится одним из ключевых факторов развития городов в пристоличной зоне, которые официально стали городами-спутниками Минска - это Дзержинск, Фаниполь, Смолевичи, Руденск, Заславль и Логойск. Для Смолевичей основа развития - соседство с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Национальным аэропортом Минск.

Развитие агломерации горпоселка Руденск - поселка Дружный связано прежде всего с созданием промышленного парка на месте Минской ТЭЦ-5 и строящегося кластера заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Потенциал промышленной зоны СЭЗ "Минск", включая мощное современное производство компании "Штадлер", дает основу для развития Фаниполя.

Производство поездов на заводе ЗАО "Штадлер-Минск"

В Беларуси 2018-2020 годы проходят под знаком Года малой родины. Тех самых сотен деревень, местечек, поселков и городов, в пульсации жизни которых отсчитывает время наша общая Родина, красивая, мирная, независимая и процветающая Беларусь. Как на малой родине жизнь не угасает, а наоборот, играет все новыми красками, которых за годы независимости добавилось немало, - в специальном проекте БЕЛТА "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина".-0-

г. Фаниполь, фото из архива

г. Борисов, фото из архива

Несвижский замок, фото из архива