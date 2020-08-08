"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина". Витебская область - промышленный комплекс 200 предприятий

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая северная Витебская область своим многовекторным развитием обязана соседству с Латвией, Литвой и Россией. Расположение на стыке трех границ является одним из важных факторов инвестиционной привлекательности региона.

В числе наиболее масштабных за последние годы инвестпроектов - открытие мультимодального промышленно-логистического центра "Бремино-Орша" в Оршанском районе и строительство завода по производству белой жести в Миорском районе. Известными далеко за рубежом брендами являются ОАО "Нафтан", Оршанский льнокомбинат, обувные предприятия "Белвест" и "Марко", кондитерская фабрика "Витьба".

Лесные богатства и ожерелье чистейших озер вкупе с благоприятной экологической обстановкой стали залогом успешного развития в регионе агроэкотуризма. Просторы нетронутой природы Березинского биосферного заповедника знакомят с уникальным разнообразием растительного и животного мира Беларуси. Время, проведенное в уютных усадьбах, охотничьих комплексах, здравницах, остается в сердце гостей и заставляет возвращаться в эти места снова и снова, что в том числе дает основу для развития частного бизнеса и ремесел.

С 1992 года тысячи гостей собирает на витебской земле крупнейший в Беларуси культурный форум - Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". За 28 лет его участниками стали представители более 70 стран с пяти континентов. И сегодня символом василькового лета Беларуси является Летний амфитеатр в Витебске, сияющий разноцветными огнями крыши.

Широкую известность приобрели также Международный праздник традиционной культуры "Браслаўскія зарніцы", международные форумы "Звіняць цымбалы і гармонік" (Поставы), "Днепровские голоса в Дубровно", "Вишневый фестиваль" (Глубокое), Международный фестиваль современной хореографии (Витебск).

наковым событием в культурной жизни всей страны стало открытие в 2018 году музея истории Витебского народного художественного училища. В его стенах было создано и начало работать творческое объединение, не имеющее аналогов в мировой истории, - УНОВИС. Сегодня юные таланты города продолжают развивать традиции витебской художественной школы. Своей безграничной любовью к родному городу навечно прославил Витебск Марк Шагал. После впечатляющего знакомства с великим художником Роберт Рождественский посвятил ему стихотворение, строчки которого стали крылатыми: "- А Вы не из Витебска?..". Северная жемчужина Беларуси к каждому подберет свой ключик, найдет, чем удивить.

В Беларуси 2018-2020 годы проходят под знаком Года малой родины. Тех самых сотен деревень, местечек, поселков и городов, в пульсации жизни которых отсчитывает время наша общая Родина, красивая, мирная, независимая и процветающая Беларусь. Как на малой родине жизнь не угасает, а наоборот, играет все новыми красками, которых за годы независимости добавилось немало, - в специальном проекте БЕЛТА "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина".-0-