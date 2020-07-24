"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": ставка на IT и ПВТ в Беларуси себя оправдала

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий создан в 2005 году. Главной задачей было сформировать благоприятные условия для разработки программного обеспечения, развития информационно-коммуникационных технологий в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики. Преференциальный режим и налоговые льготы помогли парку успешно стартовать. И через некоторое время стало понятно, что ставка на IT себя оправдала.

В Парке высоких технологий создаются одни из самых популярных приложений в мире. Мобильными приложениями, разработанными в парке, пользуются более 1 млрд человек в 193 странах. Компании-резиденты ПВТ входят в топ-100 лучших аутсорсинговых компаний мира - The Global Outsourcing 100 - по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга. Игра "Мир танков", компания Apalon, приложение Viber - это все тоже из белорусского IT-мира.

Для компаний-резидентов созданы беспрецедентные условия:

в 2017 году подписан декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Создаются условия для развития продуктовых IT-компаний;

предусмотрены новые виды деятельности: разработка био-, медицинских, авиационных и космических технологий, киберспорт, разработка и эксплуатация систем беспилотного управления транспортом;

легализованы ICO, криптовалюты и смарт-контракты. Беларусь входит в число первых стран мира, оказавших юридическую поддержку блокчейну.

О достижениях Беларуси в сфере высоких технологии, цифровизации производств, высокотехнологичных уникальных разработках отечественный IT-специалистов - в мультимедийном проекте БЕЛТА: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". "IT-БЕЛАРУСЬ: Высокие технологии для каждого" читайте здесь.-0-