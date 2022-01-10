За 9 дней 13 детей с травмами: ГАИ призывает к внимательности

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 9 дней 2022 года на дорогах страны получили травмы 11 несовершеннолетних пассажиров и 2 ребенка-пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Завершились зимние каникулы у школьников. Сегодня маленькие пешеходы вновь массово вышли на улицы, а это значит, что водителям нужно повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, вблизи учреждений образования и во дворах, соблюдать правила безопасной перевозки несовершеннолетних. Родителям очень важно повторить с детьми определенный алгоритм действий при переходе проезжей части. Даже на зеленый сигнал светофора, а особенно на нерегулируемом пешеходном переходе: остановиться у края проезжей части - посмотреть по сторонам - убедиться, что водители вас заметили и остановились - начать переход проезжей части - дойдя до середины, снова убедиться, что едущие справа автомобили остановились и вас пропускают - закончить переход, - рассказали в МВД. - Запретите ребенку внезапно выбегать на проезжую часть, в том числе на переходах. Во дворах перед тем, как выйти на дорогу, необходимо выглянуть из-за предметов, ограничивающих видимость и убедиться, что нет движущихся в вашу сторону транспортных средств".

При движении с детьми в автомобиле даже на короткие расстояния не забывайте, что дети до 12 лет должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. Дети постарше или выше 150 см должны быть пристегнуты ремнем безопасности.-0-