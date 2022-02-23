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23 февраля 2022, 20:21

За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%

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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

В Брестской области получили бюллетени 14,98% граждан от общего числа включенных в списки участников референдума, в Витебской - 14,55%, в Гомельской - 17,86%, в Гродненской - 10,89%, в Минской - 14,88%, в Могилевской - 15,10%, в Минске - 12,80%.

Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

Центральная комиссия напоминает: граждане, которые зарегистрированы в одном месте, а проголосовать хотят по месту проживания, должны предъявить членам участковых комиссий документ, который подтверждает место проживания. Участковая комиссия рассмотрит каждый конкретный случай и примет решение.-0-

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