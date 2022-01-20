"За нами последуют многие страны": Чуприс об уникальности обновленной Конституции

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс сегодня приняла участие в работе форума объединенной организации БСЖ "Беллегпрома" "ЗА Беларусь!" в Минске. Мероприятие, посвященное Году исторической памяти, стало площадкой для обсуждения вопросов внесения изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

Конституционная комиссия при работе над проектом Основного закона вынесла на рассмотрение вопрос о Всебелорусском народном собрании. "С точки зрения права можно объяснить это следующим образом. В Беларуси есть представительный орган - Национальное собрание, но всегда возникал вопрос: насколько он больше - представительный или законодательный? На мой взгляд, это раздвоение порой мешает работать депутатам. Они принимают законы, а тут нужно пообщаться с населением, проводить личные приемы, решать вопросы, существующие на местах. Отсюда возникают определенные недоработки и наши к ним претензии, - сказала Ольга Чуприс. - С законодательной точки зрения Национальное собрание все же законодательный орган. А где же тогда наше представительство в чистом виде? Таким представительным органом, который выступал бы консолидирующей силой страны, как раз и должно послужить Всебелорусское народное собрание".

"Всебелорусское народное собрание появилось не вдруг, уже состоялось шестое. Первое показало, что оно выступило стабилизатором в тот момент, когда нужно было обратиться к людям, была необходима поддержка народа, чтобы преодолеть сложности, возникшие в обществе. Я обратилась к архивам и обнаружила, что еще на первом собрании Президент сказал: на будущее нужно подумать над тем, чтобы ВНС стало конституционным органом. Глава государства чувствовал, что порой необходимо обратиться к таким народным форумам, которые могут помочь преодолеть все наши сложности", - отметила замглавы Администрации Президента.

По ее словам, при разработке проекта изучался опыт работы представительных форм в разных странах, однако в результате был проложен собственный маршрут. "Наша Конституция станет уникальной в проекте, который будет предложен гражданам. Думаю, за нами последуют многие страны. Уже сейчас во многом россияне копируют наш опыт и, приезжая в Беларусь, отдают дань уважения проводимым у нас правовым реформам, например в части следствия или защиты персональных данных", - уверена Ольга Чуприс.

"Всебелорусское народное собрание воплощает в себе представительства различного уровня: от Президента до представителей всех ветвей власти, в том числе широкое депутатское представительство и представителей гражданского общества. У молодежи появятся дополнительные социальные лифты, они будут иметь возможность быть непосредственно избранными в состав ВНС. Это значит, что задачи стратегического характера, утверждение программ, прогнозы социально-экономического развития страны, возможность внесения предложений об изменении Конституции, кадровые вопросы, которые будут стоять перед собранием, молодые люди будут решать непосредственно. Таким же образом те же депутаты смогут решать вопросы местного значения, ставя их непосредственно перед ВНС", - пояснила эксперт.-0-