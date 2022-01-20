Чуприс: в проекте Конституции закрепляются незыблемые ценности социального государства

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции закрепляются незыблемые ценности социального государства. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс сегодня на форуме объединенной организации БСЖ "Беллегпрома" "ЗА Беларусь!" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как сказал Президент об обсуждении проекта Основного закона, такая работа над Конституцией, как в Республике Беларусь, не проводилась нигде. Это абсолютно верно. У нас получился достаточно сложный конституционный процесс, но очень результативный. В обсуждении приняло участие огромное количество граждан. На предварительном этапе Конституционной комиссии сразу же поступило более 1 тыс. предложений, каждое внимательно изучалось. Позднее диалоговые площадки и другие различные виды встреч дали еще около 15 тыс. предложений. Проект Основного закона дорабатывался различными группами: Конституционной комиссией и рабочей группой при Администрации Президента. В конечном итоге глава государства принял решение направить этот проект на всенародное обсуждение", - сказала Ольга Чуприс.

Как отметила замглавы Администрации Президента, за 3,5 недели всенародного обсуждения уже получено около 8 тыс. откликов по изменениям и дополнениям.

"Большинство из них положительные. Это говорит, что граждане в целом поддерживают те конституционные преобразования, которые затеял, собственно, сам народ. Люди чувствовали необходимость перемен, изменений, и Президент это понимал. Даже несколько лет назад глава государства говорил об этом неоднократно. В конечном итоге было принято уже формализованное решение о начале действительно реальной работы над проектом Конституции", - подчеркнула она.

Фото "Беллегпрома"

Ольга Чуприс заострила внимание на некоторых особенностях обновленного Основного закона. "Они касаются того, что мы закрепляем свои незыблемые ценности как независимого правового социального государства, закрепляем и укрепляем свой суверенитет. Говорим о том, о чем не все говорили, а мы считаем своим долгом сделать: установить, что мы сохраняем память о нашем историческом прошлом, что мы являемся наследниками победителей Великой Отечественной войны. Сохраняется приоритет человека и дополнительно вносятся нормы, что будем защищать его всеми возможными средствами, в том числе и персональные данные. На мой взгляд, очень важная ценность - защита семьи во всех проявлениях: защита ребенка, мужчин и женщин вместе. Немаловажно, что дополнительно предполагаются формы защиты в отношении инвалидов, молодежи. То есть мы как раз закрепляем себя как особое государство, думающее о людях, себе, своем будущем. Я уже не говорю об органах государственной власти, которые мы сгруппировали и закрепили новый государственный конституционный орган - Всебелорусское народное собрание", - констатировала замглавы Администрации Президента.

"Сейчас, на мой взгляд, получился прекрасный итог, потому что чем больше обращаюсь к проекту, тем больше его люблю. Все статьи взаимосвязаны, близки по духу. Мы стремились к тому, чтобы все было взаимоувязано, учли предложения очень многих людей, приняли к сведению настолько много пожеланий, что, действительно, этот проект стал родным", - добавила Ольга Чуприс.-0-

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